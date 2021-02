Dissesto in Irpinia, Sibilia (M5S): "Le risorse ci sono" Il sottosegretario del Movimento Cinque Stelle: "L'attenzione per i territori resta priorità"

"Sono vicino a tutti i cittadini irpini che in queste ore stanno patendo i disagi arrecati dagli straordinari eventi climatici. Il maltempo ha procurato numerosi ed ingenti danni che hanno messo in difficoltà la popolazione. È necessario che tutti gli organi competenti lavorino congiuntamente affinché sia ripristinato, quanto prima, lo stato dei luoghi evitando ulteriori disagi in tutta l'Irpinia. Le immagini della frana sul raccordo autostradale Avellino - Salerno e quelle dell'allagamento di centri abitati quali Forino e Ariano Irpino impongono una riflessione comune: è tempo di affrontare definitivamente la questione del dissesto idrogeologico che affligge gran parte delle zone dell'Irpinia. Una competenza regionale, ma il nostro supporto è scontato: grazie al Governo Conte è stato avviato il "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico" (anti-dissesto) che coordina e punta a sbloccare risorse complessive per 14,3 miliardi di euro in 12 anni, dal 2018 al 2030. Sono in costante contatto con il comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e la Protezione civile per aggiornamenti sulla situazione. Non facciamo mancare il nostro impegno: l'attenzione per i territori resta per noi la priorità". conclude Sibilia.