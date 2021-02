Campo Genova, Cipriano: "Sindaco irresponsabile a rinviare" L'esponente dell'opposzione: "Quanto costerà agli avellinesi questo inutile braccio di ferro?"

Slitta ancora la risoluzione della vicenda del mercato bisettimanale a Campo Genova. Il Comune di Avellino ha chiesto e ottenuto presso il Tar Campania il rinvio al prossimo 14 aprile della sentenza di merito che avrebbe dovuto scrivere la parola fine nel lungo braccio di ferro tra il sindaco, Gianluca Festa, e i commercianti ambulanti.

L'idea in sostanza è quella utilizzare la finestra di tempo che si apre con il rinvio per procedere alla modifica della destinazione urbanistica di Campo Genova, bypassando così l'onere dell caratterizzazione dei suoli. Durissimo il commento dell'esponente dell'opposizione, Luca Cipriano (Pd) a margine dell'inaugurazione della nuova Aula Magna del Conservatorio Cimarosa.

“E' un atteggiamento irresponsabile che dilaziona sine die una vicenda che ha messo sul lastrico oltre 300 famiglie e che ha sottratto alla città e alla provincia un servizio utilissimo. Questa battaglia legale che il sindaco ha ingaggiato a spese di tutti i cittadini – continua Cipriano - priverà la città del mercato ancora per tutto il 2021, e soprattutto costerà alle tasche degli avellinesi molti soldi per avvocati e risarcimenti. Il sindaco avrebbe dovuto favorire una soluzione e una mediazione, e non dilazionare nel tempo in un braccio di ferro infinito una vicenda che ha stancato un po' tutti” conclude Cipriano.