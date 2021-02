Nasce POST, la scuola di politica che guarda al futuro Democratico, ecologico e solidale, il nuovo progetto presentato ad Avellino

"Insieme per progettare il futuro partendo dalla Politica". E' lo slogan scelto da un gruppo di trenta giovani irpini, uomini e donne, che hanno l’ambizione di costruire un ponte tra la nostra generazione e le istituzioni.Questa mattina è stato presentato alla Casina del principe il nuovo progetto. Si chiama "Post" e ha una chiara radice democratica, ecologica e solidale.

"Troppe volte sentiamo dire che “i giovani d’oggi sono disinteressati all’agenda politica”, noi non siamo d’accordo con questo pensiero. Sono tantissimi gli studenti e le studentesse che stanno scendendo in piazza per rivendicare il proprio diritto allo studio. Inoltre non possiamo dimenticare le piazze piene per protestare contro le discriminazioni razziali e per la lotta all’emergenza climatica. Tutto ciò dimostra che i giovani non vogliono restare in panchina. Post vuole partire da questo entusiasmo per creare un laboratorio politico che vada a formare la prossima classe dirigente. Stiamo creando una scuola politica in cui i giovani siano protagonisti partendo dalla democrazia.Un viaggio itinerante alla riscoperta dei principali temi che caratterizzano l’agenda politica contemporanea: democrazia, economia circolare, diritti civili e sociali, ambiente, cooperazione europea, sviluppo delle aree interne, lotta alle fake news e populismo".