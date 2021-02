Malore per la D'Amelio, intervento alla Montevergine L'ex presidente del consiglio regionale è stata soccorsa e operata al cuore dal dottore Tesorio

Paura e apprensione per l'ex presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, che nei giorni scorsi ha accusato un malore. L'esponente del Partito Democratico, già sindaco di Lioni, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi dove ha ricevuto le prime cure per poi essere trasferita presso la clinica Montevergine di Mercogliano dove è stata sottoposta a un delicato intervento al cuore.

Oggi è la stessa D'Amelio a raccontare la sua brutta esperienza per fortuna si è conclusa positivamente ed ora è in convalescenza.

"Nei giorni scorsi ho dovuto prendermi una pausa dagli impegni politici e istituzionali e sottopormi a un intervento in seguito a un malore. È avvenuto tutto in fretta e ora sto pian piano riprendendo le forze - racconta l'ex presidente di del consiglio regionale - Ma sto bene e di questo devo ringraziare gli operatori del 118, del pronto soccorso dell'ospedale "Criscuoli" con in testa i dottori Macina e Frieri, il dottore Campana, e della clinica Montevergine di Mercogliano con l'eccellenza del dottore Tullio Tesorio, per l'alta professionalità che ancora una volta hanno dimostrato di avere. Sono tutti esempi della buona sanità pubblica e convenzionata della nostra regione, che va sempre di più tutelata e rafforzata. Un ringraziamento va pure alle centinaia di persone che mi hanno telefonato o messaggiato. Mi avete travolta di affetto e vicinanza dandomi grande incoraggiamento. Mi scuso se spesso non ho risposto. I medici mi hanno ordinato di tenermi per un po' lontana dal telefono! Mi prendo un piccolo periodo di riposo e ricarico le energie per poter ritornare quanto prima e con la stessa passione alle mie attività. Vi abbraccio tutti" conclude la D'Amelio alla quale auguriamo pronta guarigione.