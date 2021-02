Pd Avellino, Pizza candidato alla segreteria provinciale Il nome del noto avvocato, già candidato sindaco, in pole position per Via Tagliamento

A poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione dei candidati alla guida della Federazione Provinciale del Partito Democratico irpino, si conferma la volontà di convergere su un unico nome in grado di mettere d'accordo tutte (o quasi) le anime di via Tagliamento. Si tratta dell'avvocato Nello Pizza, già candidato a sindaco di Avellino alle amministrative del 2018, penalista notoriamente apprezzato in Campania, e non solo. Pizza ha ufficialmente aderito al Partito Democratico nel 2019, ed è sicuramente il profilo su cui si registra in queste ore la più ampia corrispondenza di pareri favorevoli, a partire da quello del Governatore Vincenzo De Luca e dei vertici regionali del Pd, e sicuramente quello dell'asse Petracca- D'Amelio che insieme ad Area Dem che hanno fortemente lanciato questa candidatura.

Il professionista irpino è pronto a raccogliere la sfida, che non è una sfida da poco, viste la complessità delle dinamiche interne al partito irpino negli ultimi anni, criticità che purtroppo sono plasticamente rappresentate in consiglio comunale. L'incognita infatti resta la cosiddetta area “decariana” che ha sostenuto il sindaco Gianluca Festa, e che fa riferimento al deputato Umberto Del Basso De Caro e al consigliere regionale Livio Petitto. Al momento non sono emersi nomi alternativi a quello di Nello Pizza, e non è escluso che l'avvocato avellinese possa intercettare anche il consenso di questa componente, tutt'altro che poco rappresentativa, del partito irpino. Sarebbe un importante segnale di unità e di ripartenza che potrebbe indicare un orizzonte nuovo con la definitiva svolta nelle stanze di via Tagliamento, abituate negli ultimi anni a ferocissime guerre intestine. Molto più probabile però che l'area decariana arrivi a schierare un proprio nome di riferimento, anche se fino ad ora non è emersa alcuna indiscrezione.