Milleproroghe, Maraia (M5s): approvata moratoria idrocarburi "Senza il MoVimento 5 Stelle al governo sarebbero le trivelle sarebbero ripartite"

"Grazie all’intervento dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, e alla riformulazione di un emendamento in Commissione Bilancio, il decreto milleproroghe contiene la proroga dei tempi per l’approvazione del PiTESAI, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, e contestualmente della moratoria per lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi sul territorio nazionale. Senza il MoVimento 5 Stelle al governo sarebbero le trivelle sarebbero ripartite. Siamo l’unica forza davvero ambientalista in Parlamento". Così in una nota il deputato irpino Generoso Maraia che aggiunge: "Il Movimento 5 Stelle è riuscito a far prevalere un principio di buon senso, in virtù del quale prima di assumere decisioni sulle attività di ricerca ed estrazione di petrolio e gas si deve procedere a una pianificazione più complessiva, che peraltro deve tenere necessariamente conto degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima. L’allarme climatico non è una nostra invenzione: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, appena eletto, ha fermato le nuove estrazioni e il suo inviato per il clima John Kerry ha ricordato che non c’è più tempo da perdere per invertire la rotta del surriscaldamento globale. Con questa nuova proroga gettiamo le basi per una celere e profonda ridefinizione degli assetti energetici del Paese e delle opportunità occupazionali che possono derivare da una decisa transizione nella direzione delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e, in prospettiva, dell’idrogeno verde. Il MoVimento 5 Stelle si conferma la sola forza garante nelle istituzioni delle ragioni della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica ed energetica del Paese. Se le altre forze di maggioranza hanno votato la fiducia a un governo che si definisce ambientalisti possono e devono fare molto di più per la transizione energetica ed ecologica del Paese. Noi continueremo a pretenderlo" conclude la nota di Maraia