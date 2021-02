Pd, liste pronte per la sfida Pizza-Capodilupo Duecento candidati che coprono l'intero territorio provinciale. Inizia formalmente la verifica

Sono state depositate ieri sera le liste per l’assemblea provinciale del Pd di Avellino. Con questo atto si dà il via formalmente alla verifica congressuale. Cento i candidati a sostegno di ognuno dei due pretendenti Nello Pizza (per l'area Petracca-D’Amelio-De Luca-Santaniello, e Gerardo Capodilupo per l'area che fa riferimento a De Caro-Festa e Petitto. I candidati si dividono in base ai vecchi collegi elettorali, dunque 31 per Avellino ed hinterland, 32 per Atripalda e Bassa Irpinia, 29 per Mirabella e Alta Irpinia, 8 per Ariano.

I delegati che risulteranno eletti, nel corso dei congressi di circolo, parteciperanno all’assemblea plenaria, che nominerà i nuovi vertici del Pd: il segretario ed il presidente.

Per Nello Pizza troviamo in lista Vittorio Ciarcia, dirigente dei Giovani Democratici, Franca Maria Pandolfelli di Solofra, Yuri Gioino, sindaco di Lioni e Antonella Meninno, presidente del consiglio comunale di Grottaminarda e candidata alle scorse regionali. Nella lista anche Arianna Bagno, Vanni Chieffo, Ida Grella, Ivo Capone, Enza Ambrosone, Maria Dello Russo, Teresa Mele, Ermando Zoina, Maria Pia Ficociello, Franco Russo, Marietta Giordano, Carmine De Blasio, ex segretario provinciale del Pd e membro dell’assemblea regionale del partito, Luana Olivero, Giulio Urciuoli, Mimma Lomazzo, Modestino Verrengia, Antonella Fabrizio, Antonio Gengaro, ex presidente del consiglio comunale Luciana Battista, Carlo Grillo, Silvia Amodeo, Fabio Nardone, Olimpia Verrengia, Carmine Musto, Annarita Bembo, Carmine Genovese, Serena De Tommaso, Luca Cafasso, Maria Teresa Di Benedetto, Giuseppe De Iasi.

Per Gerardo Capodilupo, invece, guidano le liste Luigi Cella, sindaco di Salza Irpina, Giuseppina Villacci, Giuseppina Di Crescenzo, e Giuseppe Ciasullo. Nell lista del capoluogo anche Teresa Cucciniello, Vincenzo Picariello, Giovanna Vecchione, Antonio Cosmo, Federica Peluso, Giuseppe Rizzo, Jessica Tomasetta, Antonio Policicchio, Mariangela Taccone, Vincenzo Guerriero, Elvira Govetosa, Marco Fusco, Vivian Bellizzi, Mario Battista, Mimma Chiuso, Remo Ieppariello, Sonia Festa, Leonardo Manfredi, Annamaria Silvestri, Carmine Sanseverino, Giuliana Ambrosone, Seu Gesuino, Emiliana Varriale, Antonio Ambrosone, Maria Pia Ambrosone, Tiziana Ambrosone, Sabato Speranza, Alfonso Vecchione, Carmela Di Palma e Antonio Picariello.

Adesso il congresso entra nel vivo. La parola passa agli iscritti ma resta un'incognita la data del voto, per ora congelato a causa dell'emergenza covid.