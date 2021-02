Piano Urbanistico, il Comune chiede il parere dei cittadini Sul sito del comune il questionario per aiutare a disegnare il nuovo Puc

Il Comune di Avellino apre il confronto sul Piano Urbanistico. L’ente promuove una consultazione aperta a tutti per esprimere il proprio punto di vista e aiutare i progettisti a disegnare un piano più aderente alle esigenze del territorio. L’assessorato all’urbanistica guidato da Emma Buondonno insieme al Responsabile Unico del Procedimento Giuseppina Cerchia, ha pubblicato un questionario nel quale sono indicate tre aree principali: Natura, storia, comunità, con particolare riferimento all'abitare, il lavoro, la mobilità, il tempo libero. Un aggiornamento che trae spunto anche dalle evoluzioni e dai grandi cambiamenti che hanno investito le previsioni del sistema di trasporto urbano, e che oggi necessitano di “scelte di pianificazione partendo dalla prospettiva sovracomunale cui naturalmente è rivolta la pianificazione della mobilità, favorendo forme di mobilità sostenibile in luogo del trasporto su gomma. Il nuovo Piano urbanistico dovrà confrontarsi con i cambiamenti non solo economici, sociali, istituzionali intervenuti negli ultimi anni, ma dovrà soprattutto affrontare in una nuova prospettiva l’ambiente, in termini di resilienza ai cambiamenti climatici, di mitigazione dei rischi ambientali, di tutela e incremento delle aree verdi urbane e di sostenibilità complessiva dello sviluppo urbano.

Il questionario è scaricabile on line dal sito www.comune.avellino.it, e una volta compilato potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino, oppure inoltrato via Posta Elettronica alla R.U.P. arch. Giuseppina Cerchia. I risultati dei questionari costituiranno importante riferimento per i tecnici incaricati alla redazione del Piano. I cittadini sono chiamati ad esprimersi sulla qualità della vita in città, e in particolare nel quartiere in cui si vive o che si frequenta, le domande vanno dalla qualità architettonica alla la presenza di punti di aggregazione e spazi sociali, si chiede un parere sulla qualità estetica delle piazze pubbliche, la presenza di spazi verdi e giardini, i servizi pubblici, la presenza di negozi, il paesaggio agricolo, la facilità degli spostamenti a piedi, la vicinanza delle linee di trasporto, parcheggi, scuole dell'obbligo.

Nella seconda parte viene richiesto ai cittadini di valutare risorse e criticità, indicare gli obiettivi che dovrebbe avere il nuovo Puc e si chiede anche su quali attività bisognerebbe puntare per lo sviluppo. Ai cittadini viene anche chiesto quali servizi dell'Amministrazione comunale dovrebbero migliorare prioritariamente e infine c'è lo spazio per scrivere qualche proposta.

L'occasione è unica per partecipare attivamente al processo di realizzazione del Piano Urbanistico che poi è la cornice di riferimento per ogni tipo di pianificazione. Va detto però che nella Home page del sito del comune di Avellino il questionario non è stato messo in evidenza in maniera chiara e accessibile. Bisogna andarlo a cercare nell'elenco di bandi avvisi e gare. Per chi ha voglia di partecipare ecco il link diretto alla pagina del Questionario del Comune di Avellino http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/QUESTIONARIO1802212102.pdf