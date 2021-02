Comune, ok le Commissioni ma rebus Vicepresidenza Il nome di Preziosi in pole. Sullo sfondo Picariello e Spiezia

Archiviato il caos commissioni è troppo presto per dire se sia tornato il sereno tra maggioranza e opposizione consiliare.

Sullo sfondo, c’è ancora la questione vicepresidenza da risolvere. Il dibattito è aperto su chi dovrà essere il vice di Ugo Maggio perché non c’è accordo sulla possibilità che lo sia un consigliere che guidi un monogruppo.

“Ci sono dei precedenti rispetto all’elezione a vicepresidente di un consigliere che rappresenti un gruppo formato da una sola unità - spiega Dino Preziosi, il cui nome è in pole position. "Durante la consiliatura Ciampi il ruolo di vice-Maggio era occupato da Iacovacci, all’epoca capogruppo di Avellino Democratica. Credo che, rispetto alla mia posizione, persista un problema personale e non politico".

Durante l’ultima Capigruppo , è emersa anche la disponibilità di Ferdinando Picariello, esponente del MoVimento 5 Stelle per lui sarebbe un ritorno in quel ruolo e di Monica Spiezia. Probabilmente si deciderà tutto nella prossima capigruppo fissata per settimana prossima.