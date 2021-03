Grassi: "Con la Lega istanze Irpinia sui tavoli nazionali" Il neo coordinatore provinciale del Carroccio Ugo Grassi ringrazia Salvini per la fiducia

“Ringrazio l'onorevole Valentino Grant e il senatore Matteo Salvini per la fiducia riposta nella mia persona per il delicato incarico alla guida del partito in provincia di Avellino. Il mio impegno sarà rivolto nell'interesse esclusivo dell'Irpinia, lavorerò per portare le istanze dei nostri territori sui tavoli nazionali ed europei. L'interesse per i problemi del Paese viene prima di tutto. È questo lo spirito che ha sempre animato la Lega e che continuerà a fare parte del nostro progetto politico anche in provincia di Avellino. L'emergenza pandemica è prioritaria rispetto a tutto il resto ma conto già nei prossimi giorni di annunciare il nuovo comitato di indirizzo provinciale del partito". Così il senatore Ugo Grassi, nuovo coordinatore provinciale di Avellino per la Lega Salvini Premier.