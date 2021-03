Sibilia giura per la terza volta, e lancia Conte leader Dal direttorio alle tante versioni di governo, il deputato irpino pronto per la nuova stagione

Per la terza volta il deputato irpino del Movimento Cinque Stelle, Carlo Sibilia, ha prestato giuramento per la carica di sottosegretario al Ministero dell'Interno. La cerimonia si è svolta a Palazzo Chigi alla presenza del premier Mario Draghi che al termine ha rivolto un gesto di incoraggiamento alla squadra ormai al completo del nuovo governo.

Entrato in parlamento nel 2013 Sibilia ha scalato in questi anni le gerarchie interne dei Cinque Stelle. Prima nel “direttorio” con i big Di Battista, Di Maio e Fico, poi responsabile per la scuola e l'università dei pentastellati, nel 2018 è diventato sottosegretario all'Interno con l'allora ministro Matteo Salvini. È stato riconfermato con altra maggioranza e altro ministro, Luciana Lamorgese. E adesso che non c'è più Conte, è scattato il triplete: terza volta sottosegretario all'Interno nel primo governo Draghi.

Qualcuno lo ha definito l'uomo per tutte le stagioni, e ora il deputato irpino sposa la svolta "moderata e liberale" del Movimento. Sulla sua pagina social la foto che lo ritrae insieme all'ex premier Giuseppe Conte, che sarà il nuovo leader dei grillini e l'esortazione a “scrivere una nuova pagina di storia per il MoVimento 5 Stelle e per l’Italia”.

Un grande endorsement di benvenuto per il professore chiamato a guidare i Cinque Stelle nel prossimo futuro. Conte ha raccolto l'invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo. Solo il tempo di sciogliere i nodi legali sullo strumento da usare per la rifondazione. Per il M5s si tratta di riorganizzare completamente la struttura interna, e con ogni probabilità il rapporto con la piattaforma Rousseau. Malgrado le molte voci di dissenso, provenienti dalla base, i cinque stelle sono pronti ancora una volta a cambiare pelle, e un ruolo di primo piano nella nuova stagione politica dei cinque stelle sarà riservato, c'è da scommetterci, anche al giovane Carlo.