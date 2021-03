Maraia (M5S): "Accelerare sul decreto ristori" "Dopo due mesi di crisi restano i problemi anzi si aggravano"

"Abbiamo votato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi ma il Decreto Ristori è ancora fermo al palo a causa della crisi scellerata portata avanti da Matteo Renzi, una crisi che sta costando carissima a tutte le attività economiche, comprese quelle delle province di Avellino e Benevento" così in una nota stampa Generoso Maraia, deputato del Movimento Cinque Stelle che prosegue "Tutti chiedevano a Conte di fare presto per aiutare gli italiani in difficoltà: dopo due mesi di crisi, i problemi e le ansie dei cittadini sono ancora lì e si stanno aggravando. Chiediamo al presidente del consiglio Draghi di accelerare perché imprenditori e lavoratori colpiti dalle inevitabili restrizioni per combattere il virus non possono più aspettare" conclude Maraia.