Camera di Commercio irpinia Sannio, Mastroberardino in pole L'imprenditore e docente sostenuto da Coldiretti verso la nomina

Ore decisive per la Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Crescono le probabilità per Piero Mastroberardino di guidare il nuovo corso dell'ente camerale. Imprenditore vitivinicolo e docente universitario di fama internazionale, Mastroberardino, sostenuto da Coldiretti, ha intercettato il consenso di una buona maggioranza. L'obiettivo è individuare la figura giusta per dare risalto alle istanze di un territorio molto omogeneo dal punto di vista geografico e produttivo come quello che comprende la pronvincia di Avellino e la provincia di Benevento.

La convergenza sul suo nome è venuta fuori da un accordo tra le associazioni datoriali storiche più rappresentative ddei due territori. Coldiretti, Cia, Confindustria, Cna, l’ordine delle professioni, rappresentata da Giacomo Puccillo, presidente degli ingegneri sanniti, hanno già dato il via libera. Ci sarebbe anche già il nome per la vicepresidenza, che probabilmente andrà ad esponente beneventano, si fa il nome di Filippo Liverini,già presidente degli industriali sanniti

Resta comunque numeroso il fronte che sostiene l'altro candidato, l'uscente presidente Oreste La Stella, che sta lavorando a consolidare i numeri, dunque non sono escluse sorprese dell'ultim'ora.