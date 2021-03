Ciampi: "Sostengo l'ospedale di prossimità nel Vallo Lauro" Il consigliere regionale 5 Stelle fa sue le istanze degli amministratori del territorio

A metà tra la gestione dei servizi sanitari e sociali, l'#OspedalediProssimità appare un presidio indispensabile per far fronte alle richieste del territorio, sopratutto nelle #AreeInterne. Il Vallo di Lauro o l'Alta Irpinia hanno caratteristiche simili a tante aree del Paese o della stessa Campania che soffrono per la distanza dai principali centri con grandi presidi ospedalieri. Eppure le esigenze dei residenti sono le stesse dappertutto in questo delicatissimo campo. Per questo sostengo le richieste degli amministratori locali che propongono la formula dell'ospedale di prossimità che in tante aree d'Italia funziona alla perfezione e consente di rispondere alle richieste che, in una situazione di pandemia, si compendiano nella presenza costante e continua sul territori dei presidi delle aziende sanitarie. Sostengo questa formula, la difenderò in commissione sanità. La pandemia ci ha insegnato che strutture agili e diffuse fanno la differenza per rispondere ai bisogni socio-sanitari della popolazione. Cambiamo registro: la salute è un bene primario non negoziabile, non ne facciamo tema di scontro politico.