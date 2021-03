Regi Lagni, Ciampi (M5S): Troppi ritardi, resta molto da fare La Direzione generale Difesa Suolo risponde al consigliere regionale irpino dei Cinque Stelle

Situazione idrogeologica nel Vallo Lauro, la Direzione generale Difesa Suolo risponde al consigliere regionale irpino dei Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi.

"Una risposta parziale sul progetto riguardante interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale tra Marzano di Nola, Quindici, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Lauro - spiega Ciampi - Si tratta di otto interventi dei quali solo tre sono terminati. Sono quelli relativi alla frana di Moschiano (spesi 400 mila euro) e per le ispezioni peritali, si badi bene “ispezioni”, al Lagno di Quindici (spesa in tutto di circa 30 mila euro). Resta invece la parte più cospicua di lavori da fare. In particolare, la manutenzione degli alvei del Lagno di Quindici per 1,3 milioni su cui la Sma Campania ha appena ripreso i lavori, mentre i cantieri ancora fermi sono quelli del Lagno di Moschiano (spesa complessiva 429 mila euro); manutenzione dell'alto corso del Lagno di Quindici (costo complessivo 279 mila euro). Per altri due interventi da 1,1 milioni per Pago, Lauro e Marzano e per 2,1 milioni riferiti al Lagno di Quindici, i progetti sono stati trasmessi al Genio Civile che dovrà dare riscontro - prosegue la nota di Ciampi - Va anche specificato che questi ritardi sono tutti legati all'incorporazione della Cas spa in Sma spa (due società gemelle partecipate della Regione che a settembre sono diventate una sola). La Direzione generale nella risposta alla mia interrogazione spiega anche che il personale da impiegare si è notevolmente ridotto a casa della fusione delle società. E la soluzione che si prospetta è impegnare Sma Campania a trovare accodi con i Consorzi di bonifica e i Consorzi di comuni per aumentare il numero di addetti sui cantieri. Insomma i soldi ci sono, i progetti esecutivi anche, le criticità restano perchè – nel nostro mondo alla rovescia - mancano le braccia per far andare avanti i cantieri!" conclude il cosigliere regionale irpino che a margine della nota si augura che presto la Direzione generale fornisca risposte anche in relazione alla interrogazione che Ciampi ha presentato due mesi fa sulla struttura di protezione civile di Lauro che è nata proprio per monitorare la situazione idrogeologica della zona.