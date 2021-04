De Lorenzo: "Salta il sodalizio Festa - D'Agostino - Petitto?" L'esponente dell'Udc: "Festa ha ancora il sostegno dei gruppi? Se no si dimetta"

"Alla luce delle ecenti dichiarazioni di stampa, gli onorevoli Angelo D'Agostino e Livio Petitto dovrebbero chiarire alla città e spiegare ai cittadini di Avellino se intendono ancora sostenere il sindaco Gianluca Festa con i propri gruppi consiliari. In caso contrario il sindaco farebbe bene a trarne le conseguenze e in assenza palese di maggioranza in Consiglio, rassegnare le proprie dimissioni. Avellino non merita di essere mortificata ulteriormente".

Così in una nota stampa Pino De Lorenzo, storico esponente della Dc- Udc di Avellino ed ex consigliere comunale.