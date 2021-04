Irpinia next, focus su ambiente e parità di genere Continuano gli incontri promossi da APP Controvento e Sardine

Continuano gli incontri di "Irpinia Next Generation" promossi da Avellino Prende Parte, Controvento e le Sardine per aprire un dibattito pubblico in Irpinia sul PNRR con l'obiettivo di definire obiettivi e progetti per restituire un futuro a queste terre.

Due gli appuntamenti in programma questa settimana su temi cruciali quali l'ambiente e la parità di genere, entrambi già oggetto di due ordini del giorno approvati all'unanimità dal consiglio comunale e promossi dal consigliere Francesco Iandolo.

Nel dibattito "Una nuova verde Irpinia" si confronteranno con le organizzazioni proponenti Maria Pia Oliviero di Legambiente Avellino, Francesco Graziano di Aria di Avellino, Anna Boccuti di Fridays for Future, Carlo Iandolo della FIAB e Annamaria Pascale del comitato Acqua Bene Comune.

Venerdì invece sarà la volta di Ginevra del Vecchio della rete "Il Giusto Mezzo" ispiratrice dell'odg approvato in consiglio comunale, l'assessore del comune di Avellino Marianna Mazza e Sara Plutino di Soma.È possibile seguire gli incontri in diretta Facebook sulle pagine delle tre associazioni promotrici.