Caos commissioni, il gruppo Ora ribadisce fedeltà al sindaco il capogruppo Gianluca Gaeta: "Sosteniamo compatti il sindaco"

Alla vigilia del ritorno in aula sulla manovra tributaria del Comune, il gruppo Ora Avellino rinnova la fiducia al sindaco e la totale aderenza alla maggioranza consiliare, e lo fa attraverso una nota del capogruppo Gianluca Gaeta, riferimento del consigliere regionale Livio Petitto, che precisa: “Non c'è niente da chiarire, eravamo e siamo uniti, e sulle commissioni nessun mistero: ci atteniamo alla nota del prefetto di Avellino che aveva espressamente richiesto che le commissioni rispecchiassero la composizione del consiglio, essendo nato un nuovo gruppo è ovvio che allo stato sia necessario rivedere la rappresentanza”.

Ancora ieri l'insediamento delle commissioni era saltato, non hanno risposto i consiglieri dei gruppi «Vera», «Ora», «Davvero» e «Viva la Libertà». Assenti anche gli assessori ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Antonio Genovese e Giuseppe Negrone, che hanno deciso di disertare la commissione Lavori pubblici presieduta da Carmine Di Sapio. E c'è chi ipotizzava una scissione del gruppo Ora che avrebbe condotto alla formazione di una sesta compagine di maggioranza, insieme al consigliere del misto, Carmine Montanile.

Ma il capogruppo Gaeta ha chiarito la posizione dei suoi. Resta da capire come si muoveranno gli altri, si annunciano defezioni che potrebbero rivelarsi molto pricolose per Festa. In aula domani si dovrà votare su argomenti che pesano sulle tasche dei cittadini, a partire dalla tassa di occupazione suolo pubblico per i ristoratori e i bar, ma anche Imu, Irpef e tassa sui rifiuti. Per portare a casa il risultato il sindaco ha bisogno della maggioranza più uno.

Per ora il gruppo che fa capo a Petitto si dichiara pronto a votare. Per quanto riguarda le commissioni invece si proverà a fare un terzo tentativo giovedi prossimo.