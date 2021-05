Area industriale e alta velocità, il progetto per San Mango La proposta al centro di un meeting istituzionale promosso a Luogosano

Collegamento area industriale di San Mango con la Stazione Hirpinia. A luogosano il convegno aperto ai sindaci della media Valle del Calore insieme alle attività produttive più importanti del territorio con la partecipazione del consigliere regionale Livio Petitto, vicepresidente della commissione aree interne a Palazzo Santa Lucia. Al centro del confronto che si è svolto presso la sede Ekd, le opere infrastrutturali necessarie a collegare l'area indutriale all'alta velocità per cogliere le opportunità di crescita offerte dal Corridoio paneuropeo Ottavo.

Il dibattito si è centrato in particolare sull'utilità della strada di collegamento Area Industriale San Mango – Grottaminarda, e le istituzioni presenti si sono impegnate ad attivare ogni utile strumento per rendere attrattivi e funzionale l'area industriale.

Importante potrà essere il contributo della deputazione regionale irpina e delle associazioni di categoria. In questo senso il consigliere Livio Petitto ha esortato i comuni del territorio a portare rapidamente la proposta nei rispettivi consigli comunali per poi convogliare su una progettazione unitaria da sottoporre agli organi regionali in vista della progettazione per la spesa dei fondi del PNRR.