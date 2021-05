Maraia (M5S): "Ospedale Frangipane, servono certezze" Il deputato grillino propone un piano per il ripristino ei reparti

"E’ risaputo che, allo stato attuale, l’Ospedale Sant’Ottone “Frangipane” soffre per la chiusura o il ridimensionamento di molteplici reparti, nonché in virtù di una carenza di personale. Inoltre, è assolutamente preoccupante il fatto che la riconversione di varie aree del P.O., con conseguente riorganizzazione delle attività in funzione dell’emergenza Covid, rischi di prolungarsi ben al di là (e al di fuori) delle contingenze legate alla situazione pandemica. Soprattutto, il ridimensionamento di fatto dell’ospedale non è per nulla compatibile con lo status di struttura DEA di I Livello attribuito al Frangipane. Uno status che, del resto, implica non soltanto la piena funzionalità dell’ospedale, ma anche il suo futuro potenziamento".

Così in una nota stampa il deputato del Movimento Cinque Stelle Generoso Maraia.

"La nebulosità delle decisioni e delle iniziative fino ad ora assunte dalla Direzione Generale e dalla Direzione Sanitaria dell’ASL di Avellino sul futuro del nosocomio arianese, purtroppo non vanno in direzione della salvaguardia di un presidio sanitario di importanza vitale per la Città di Ariano e per il vasto circondario di riferimento. Il contesto pandemico, che, nel quadro generale, ha indubbiamente mutato ed aggravato le condizioni operative delle strutture sanitarie, non può comunque assolutamente giustificare il sottodimensionamento ed il depauperamento operato sul presidio ospedaliero arianese. È fondamentale che le istituzioni interessate predispongano un’azione forte e decisa per la difesa ed il rilancio dell’ospedale “Frangipane”.

Per tali motivi, esprimendo la mia volontà di collaborare ad iniziative in tale direzione, chiederò alla Giunta ed al Consiglio Comunale di Ariano Irpino, oltre che alla Direzione Generale e la Direzione Sanitaria dell’ASL di Avellino, di impegnarsi per elaborare un piano concordato finalizzato al graduale ripristino della piena funzionalità di tutti i reparti del P.O “Sant’Ottone Frangipane”, nel rispetto del D.M. 70/2015 e conformemente allo status di DEA di I Livello, con modalità e tempistiche da definire e non aleatorie. Sono sicuro - conclude Maraia - che non solo la maggioranza a sostegno del Sindaco Franza, di cui fa parte il Movimento 5 Stelle, ma anche l’intero Consiglio Comunale del Tricolle si impegneranno in questo sforzo decisivo per il futuro dell’Ospedale".