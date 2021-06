Recovery fund, Ugl: "La politica sia responsabile" Vassiliadis: "Basta spot, non si perda grande occasione"

"I fondi del recovery fund destinati alla nostra provincia sono un'occasione da non sciupare. La politica faccia la sua parte con serietà e senso di responsabilità. Ben vengano i confronti come quello realizzato ieri al Teatro Gesualdo con i vertici provinciali ed istituzionali ma non fermiamoci solo alle parole. Ai politici dico, basta spot elettorali. Si faccia concretamente l'interesse di questa nostra realtà sfruttando al meglio le risorse destinate alla rinascita di settori strategici".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell' Ugl Avellino precisando che "L'Irpinia è in affanno. Lo sviluppo si rafforza con la presenza di infrastrutture e collegamenti fino al cuore dell'entroterra. Si punti alla tutela della sanita' e della scuola, due pilastri importanti per la società. E poi non trascuriamo la digitalizzazione proprio per aprirci, come il resto d'Europa, a nuove frontiere di occupazione. Diamo una concreta opportunità di rinascita all'entroterra, la parte più fragile, e permettiamo ai giovani di credere ancora nelle possibilità di riscatto di questa terra".