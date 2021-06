Landolfi, il 29 giugno si discute la mozione per la revoca della delibera Ad annunciarlo il firmatario, Vincenzo Ciampi

La mia mozione che chiede la revoca della delibera 201 del presidente della Giunta regionale che sopprime il pronto soccorso dell'ospedale di Solofra, sarà in discussione al prossimo Consiglio regionale. Lo annuncia Vincenzo Ciampi (consigliere regionale Movimento Cinque Stelle Campania).

Mi è stato comunicato dalla capogruppo del Movimento Cinque Stelle Valeria Ciarambino che poche ore fa ha portato questo atto all'attenzione della conferenza dei capigruppo. Ora non ci sono più scuse, la mia mozione è all'ordine del giorno del prossimo consiglio regionale del 29 giugno. L'assemblea è chiamata a votare questa mozione, a dire sì no alla chiusura del pronto soccorso di Solofra. Dopo tante chiacchiere, intermediazioni o presunte tali vedremo quale sarà la risposta: quanti la voteranno. Sarà l'occasione per vedere quante maschere cadranno.