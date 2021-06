Pd Avellino, le iscrizioni partiranno dal 1 luglio Il commissario Bordo ha emanato il nuovo regolamento per il tesseramento 2021

In vista del prossimo congresso del PD della federazione di Avellino, il commissario provinciale del partito, on. Michele Bordo, ha emanato il regolamento per il tesseramento 2021. Le iscrizioni al PD della provincia di Avellino partiranno il 1 luglio 2021. Nel regolamento sono specificate le modalità con le quali sarà possibile chiedere la tessera. Il commissario provinciale ha anche nominato Donato Riserbato quale responsabile provinciale del tesseramento. Il responsabile provinciale del tesseramento avrà il compito di gestire le procedure di tesseramento a livello provinciale e di vigilare sul rispetto del regolamento provinciale del tesseramento.