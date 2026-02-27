Avellino, Ballardini: "Dobbiamo risultare semplici, veloci e con profondità" La vigilia della sfida del "Partenio-Lombardi" con la conferenza stampa pre-gara

"I ragazzi stanno bene e sono reduci da una buona settimana. Le sensazioni sono positive. A Reggio abbiamo concesso noi e non i nostri avversari. Tutto ciò fuori casa è strano e proprio per questo dobbiamo il dovere di pensare, aspetto fondamentale. Abbiamo lavorato sulla semplicità, sulla velocità e sulla profondità". Così Davide Ballardini si è espresso alla vigilia di Avellino-Juve Stabia, in programma domani (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". "L'ambiente? Ho già allenato in piazze del centro-sud e so bene quanta passione ci sia. Ti danno calore, ma allo stesso tempo avverti la responsabilità, opportuna e legata all'affetto delle persone. Izzo? L'idea è quella di averlo davvero a disposizione per la gara con il Padova. Palumbo e Le Borgne possono essere trequartisti. Mi sembra che Le Borgne sia davvero interessante. Lo sto scoprendo di giorno in giorno e può ricoprire più ruoli del centrocampo. La Juve Stabia? Occupano un posto playoff, è il terzo anno di un progetto lungo e parlare di una squadra che è in difficoltà perché è reduce da due sconfitte mi sembra esagerato. Sappiamo bene del valore dei nostri prossimi avversari. Pandolfi? È reduce da un fastidio accusato nell'ultimo allenamento e si sottoporrà ad accertamenti. Tutino? Basta poco per sbloccarsi. Vedo serietà negli allenamenti e questo dimostra che basterà poco per sbloccarsi".