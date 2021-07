Salute e ambiente in Irpinia, incontro la Nugnes a Santa Paolina Il dibattito promosso da Sinistra Italiana

Salute e ambiente in Irpinia, le proposte di Sinistra Italiana è il tema del confronto dibattito organizzato per lunedì 5 luglio 2021, alle ore 18.00, a Santa Paolina. " In considerazione del particolare momento che sta vivendo la nostra provincia, alla vigilia dell'approvazione del Piano Provinciale dei rifiuti, la pubblicazione dei dati dello Studio epidemiologico SPES, nonchè delle persistenti criticità ambientali presenti soprattutto in alcune aree, come la Valle del Sabato e dell'Irno, abbiamo ritenuto utile un confronto aperto con i territori a partire dalle rappresentanze istituzionali locali, e i soggetti del mondo della ricerca, della medicina per l'ambiente e dei movimenti ecologisti, per rappresentare anche delle proposte di merito. L'incontro sarà concluso dalla Senatrice della Repubblica Paola Nugnes, componente della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) e della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati".