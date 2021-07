Biodigestore e Pronto Soccorso: "No a prese di posizione di convenienza" La nota del consigliere M5S Vincenzo Ciampi

"Dal pronto soccorso di Solofra al biodigestore assistiamo a prese di posizione a intermittenza, basta con iniziative strumentali: serve una strategia per il territorio". Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi.

"Alla vigilia di una nuova seduta dell'Ente d'Ambito rifiuti, dove presumibilmente si parlerà di biodigestore a Chianche, é necessaria una riflessione collettiva. Si discute del biodigestore dopo anni di sterili confronti. La decisione di andare avanti sulla strada di un impianto in un’area vocata all’agricoltura dopo una pronuncia del Tar appare uno schiaffo a imprese e residenti. E ciò introduce anche una riflessione ulteriore. Dal pronto soccorso di Solofra al biodigestore assistiamo a prese di posizione a intermittenza. Non vedo un progetto unitario e di prospettiva per l'Irpinia ma solo un continuo riposizionamento a seconda della convenienza. Mi opporrò a questa banalizzazione dei problemi, a questa moda del decisionismo di chi non vuole ascoltare il territorio o le sentenze dei tribunali. Un territorio fragile come il nostro va difeso su temi come ambiente e sanità. E va difeso da chi consuma sulla pelle dei cittadini i propri giochi di potere. L’Irpinia è di chi la abita, i sindaci scelgano il buonsenso".