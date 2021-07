Carenza di personale nella Rems di San Nicola Baronia, la nota di Ciampi (M5S) Il consigliere regionale irpino interroga la giunta regionale sul piano di assunzioni

Le carenze di personale sanitario nella struttura residenziale per le misure di sicurezza REMS di San Nicola Baronia al centro di una interrogazione appena depositata dal consigliere del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi.

"Assistere gli ex ricoverati in strutture psichiatriche giudiziarie richiede personale qualificato e in numero adeguato - dice il consigliere regionale - L'Asl di Avellino ha recepito con apposita deliberazione il decreto regionale e preso atto del sub programma di utilizzo delle risorse prevedendo a garantire l'assistenza di 20 pazienti psichiatrici presso la struttura residenziale per le misure di sicurezza di San Nicola Baronia per le persone domiciliate o residenti in quasi tutte le province della Campania oltre che in Irpinia. Il Programma regionale per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari individua per attività a tempo indeterminato, con utilizzo di risorse, per la Rems di San Nicola Baronia 3 psichiatri, 1 psicologo, 17 infermieri, 12 Oss, 2 tecnici di riabilitazione psichiatrica, 1 assistente sociale, 1 amministrativo. Ma da informazioni ricevute dalle Organizzazioni sindacali risulta che gli organici riferiti alla Rems di San Nicola Baronia non siano in linea con quanto è previsto dalle norme di legge e dal Programma Regionale risultando carenti di personale sanitario. Di qui la mia richiesta di avere un quadro chiaro rispetto all'organico della struttura perché si possa adempiere efficientemente ai compiti di istituto2 conclude Ciampi