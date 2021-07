Chiave di Milot e traforo Partenio, Rifondazione contro Biancardi Della Pia: "Si pensi piuttosto alla fatiscenza delle scuole"

Biancardi aveva promesso l'inaugurazione della "chiave di Montevergine " di Mercogliano a luglio corrente. I lavori cominciati due anni fa sono fermi da circa un anno , della "chiave " sono visibili solo due elementi che giacciono nel cantiere tra desolazione e abbandono. Oggi insiste sul "traforo del partenio", noi come Rifondazione Comunista insieme ad altre forze politiche e sociali nel costituire il "comitato no traforo del Monte partenio" abbiamo denunciato l"inutilità del progetto, la pericolosità e l'assenza di analisi credibili che dimostrino la necessità . Biancardi fa propaganda elettorale , infatti e' previsto il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio provinciale che grazie alla scellerata legge "del Rio " le cittadine e i cittadini non hanno la possibilità di scegliere poiché permessa solo a chi ricopre cariche istituzionali. Nel frattempo però abbiamo una rete provinciale ferroviaria inutilizzata e ferma all'ottocento , gran parte delle strade di competenza provinciale ridotte a colabrodo e istituti scolastici fatiscenti. Biancardi e i suo subalterni la smettano di giocare sulla pelle della gente . Sappia lui e chi legittima le sue follie che faremo le barricate ,per il bene degli irpini e del territorio.