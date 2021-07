Centenario Sullo, dialogo a tre tra De Mita Rotondi e Alfano Il 24 e 25 luglio a Castelvetere sul Calore

L’Associazione culturale “La Ripa”, il Centro Studi “Fiorentino Sullo” e la Fondazione “Fiorentino Sullo”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castelvetere sul Calore e della Camera dei Deputati, organizzano la rassegna “Ingenuus school. Uomini e donne dei fatti che nascono dalle idee”.

La “due giorni” prenderà il via sabato 24 luglio, alle ore 17.30, presso l’Azienda vinicola “Vini Fratelli Follo”, sita in località Valiano, direzione Castelvetere scalo. Ai saluti di Generoso Moccia, sindaco di Castelvetere sul Calore, e di Roberto Sullo, coordinatore del Centro Studi “Fiorentino Sullo”, seguirà il dibattito, moderato da Gigi Marzullo, sul tema "La partecipazione dei cattolici nell'Assemblea costituente". Interverranno Gianfranco Rotondi, Angelino Alfano e Ciriaco De Mita. L’evento si inserisce a chiusura delle celebrazioni del centenario dalla nascita dell’On. Fiorentino Sullo, inaugurate il 14 ottobre del 2019 con il convegno tenuto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino.

Nella giornata successiva, domenica 25 luglio, alle ore 17, la school continuerà presso la Sala “Fiorentino Sullo” del Borgo di Castelvetere sul Calore, con la tavola rotonda “Il contributo dei giovani nello sviluppo delle aree interne”, animata da Andrea Cozzolino, Gerardo Capozza, Domenico Gambacorta, Carlo Tecce, Samantha Mongiello, Stefano Ventura, Giulia Iacovelli e Stefano Carluccio.

L’iniziativa si pone il duplice obiettivo di analizzare l’evoluzione della cultura politica del cattolicesimo democratico, e di accrescere la partecipazione civica e la consapevolezza da parte dei giovani e dei decisori politici sulle peculiarità del territorio nonché sulle opportunità presenti a livello locale e globale

L’accesso ai convegni è libero, fino ad esaurimento posti.