Ciampi(M5S): Psr agricoltura, troppi ritardi nell'assegnazione dei fondi il consigliere irpino accusa: "Una presa in giro per migliaia di giovani agricoltori"

"Ho presentato oggi la mia interrogazione relativa alla questione del cosiddetto PSR giovani, una misura a sostegno delle imprese giovani del settore agricolo che appare una vera e propria presa in giro nei confronti delle migliaia di persone-giovani agricoltori qualificati della Campania-che vi hanno creduto". Così Vincenzo Ciampi consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle che in una nota stampa spiega: "Per anni la giunta regionale si è palleggiata le graduatorie approvandole, modificandole, rettificandole, è ancora oggi, nonostante vi sia un elenco di aventi diritto a quel finanziamento, non si è ancora giunti alla concreta assegnazione di quei fondi. Con la mia interrogazione chiedo di sapere quali siano i tempi entro i quali la Regione intende assolvere ai propri compiti, nella consapevolezza che ogni ora di ritardo significa la morte per le imprese che hanno investito, programmato di investire, o si siano indebitate nel settore primario, essenziale per le aree interne della Campania e del Mezzogiorno. Lo spopolamento, la disoccupazione giovanile, l'agricoltura qualificata che si prende cura del territorio e lo difende dal dissesto, viene ancora una volta penalizzata e fatta merce di scambio politico clientelare" conclude Ciampi