Palazzo di città, nominato il team di esperti del paesaggio In vista del prossimo adeguamento del Puc arriva un quintetto di professionisti

Si è costituita a Palazzo di Città la commissione locale per il paesaggio in vista del'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale. L’organismo sostituisce la vecchia commissione edilizia abolita dal consiglio comunale nel dicembre scorso, sarà composto da cinque professionisti chiamati a definire i provvedimenti amministrativi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale. I tecnici esterni individuati sono Fabian Yuri Romano, esperto di storia dell’arte, Vincenzo Di Blasi, esperto nel paesaggio e riuso dei beni architettonici, Flaviano Capossela, ecologia del paesaggio e discipline agricolo forestale, Giovanni Candela, esperto in legislazione Beni Culturali e l’ingegnere Rossella Del Regno, esperto indicato dal Soprintendente ai ambientali e archeologici di Avellino e Salerno. I professionisti furono individuati nel 2019 dall’allora commissario prefettizio Giuseppe Priolo ed oggi delegati ufficialmente dalla Regione. Il team si completa con gli istruttori della commissione locale per il paesaggio (Lorenza Di Cristofano, Giuseppe Di Giacomo, Angelo Rapa).