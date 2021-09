Una sola lista con Pasquale Tirone sindaco a Manocalzati Elezioni amministrative 2021 in Irpinia

Corre da solo a Manocalzati Pasquali Tirone. Non ci sono altri sfidanti. Squadra pronta a scendere in campo per rilanciare il paese.

ESPERIENZA, ENTUSIASMO, ENERGIA PER MANOCALZATI

Candidato sindaco: Pasquale Tirone

Candidati consiglieri:

Lucia Angiuoli

Francesco Barone

Stefano Capone

Carlo Castiglione

Sabino Cioffi

Paolo Coscia

Antonio Dell’Aquila

Massimo Gaeta

Elio Maglio

Flavia Serrone

Antonio Trasente

Giulio Urciuoli