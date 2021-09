Lioni, Gioino ha già vinto. Salzarulo fa ammenda Perle comunali niente lista contro il sindaco uscente che dovrà battere solo il quorum

Niente lista, salzarulo mo corre a Lioni e Gioino dovrà sfidare solo il quorum. La lista annunciata dall'ex sindaco non è stata presentata e di fatto Gioino è già riconfermato alla guida della cittadina altirpina. Basteranno circa 2mila votanti. Cinque anni fa la lista di Gioino raccolse il 76 per cento delle preferenze.

Con un messaggio Salzarullo spiega che non si sono verificate le condizioni per presentare la lista. L'ex sindaco, che inizialmente poteva correre sostenuto dall'inedito tandem Petitto- De Mita, parla di "clima rinunciatario di cui forse anche io porto la responsabilità. Ne faccio ammenda, auspico che siano altri a interpretare i ruoili di rappresentanza della comunità, più degni di me". Poi ammette: "sarebbe stata una bella lista se l'avessimo completata con altre due candidature. da oggi sarò orgogliosamente cittadino".