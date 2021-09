Elezioni a Montefredane, depennati due candidati di Tropeano La commissione elettorale ha ritenuto insufficiente la documentazione, potranno ricorrere al Tar

Sono due i candidati a consigliere comunale esclusi dalla competizione elettorale. Dopo l'esame della commissione è emerso che i due candidati, entrambi nella lista civica del sindaco sucente Valentino Tropeano, la documentazione presentata sembra sia insufficiente. I candidati sono Elena e Gennarino Iandiorio che potranno presentare ricorso avverso la decisione della commissione sperando in una riammissione da parte del tribunale Amministrativo. La lista , denominata "Alternativa Democratica" resta in campo contro la compagine di Ciro Aquino denominata "Per Montefredane" che proverà a togliere la fascia al sindaco uscente nonché presidente dell'Ato Rifiuti, Tropeano.