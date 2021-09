Rotondi al voto, Pino Gallo vuole il bis Il noto commercialista caudino spiega: E' ora di rendere il paese attrattivo

“I prossimi cinque anni saranno fondamentali per dare continuità al lavoro svolto finora ma anche per avviare nuovi progetti”: a dichiararlo è Pino Gallo, candidato sindaco della compagine “ViviAmo Rotondi” che ha deciso di riproporsi all’elettorato, con coerenza e responsabilità, per guidare la macchina amministrativa dell’ente caudino. Dunque, occhi puntati verso il futuro con uno sguardo rivolto al passato e, in particolare, al percorso delle ultime due legislature.

E’ ufficialmente partita la campagna elettorale e questa, per la compagine guidata da Gallo, sarà caratterizzata dall’ascolto e dal continuo dialogo con i cittadini: “Incontrerò i miei concittadini, come ho sempre fatto, per confrontarci sulle diverse tematiche e per esporre loro le mie idee ed il nostro programma politico. Il lavoro svolto in questi anni è sotto gli occhi di tutti ma per raggiungere altri importanti risultati è necessaria la continuità amministrativa.

Sono consapevole che i prossimi cinque anni saranno impegnativi ma questo - sottolinea Gallo - non mi spaventa, anzi. Sarò onorato di rappresentare la mia comunità mettendo in campo tutte le mie competenze per la crescita di Rotondi”.

L’affermato commercialista caudino ha le idee chiare: “Abbiamo fatto tanto in questi anni, ma chiederò ai cittadini di votarmi non solo per questo, ma soprattutto per quello che possiamo ancora fare. Noi abbiamo una visione ben precisa per il futuro di Rotondi. Vogliamo rendere il nostro paese ancor più attrattivo: per abitarci, per lavorarci, per aprire un’attività commerciale o semplicemente per fare una passeggiata"