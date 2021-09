Alto Calore, l'Unione Consumatori chiede ai magistrati di andare fino in fondo La nota dell'Unione Consumatori di Avellino

L'Unione Consumatori di Avellino plaude all'azione della Procura che ha chiesto il fallimento della società di gestione dell'acqua: "Finalmente una operazione di giustizia e verità: la Procura della Repubblica di Avellino rompe gli indugi e chiede il fallimento dell'Alto Calore di Avellino" scrive l'associazione dei consumatori che prosegue: "Il debito, accumulato in anni di gestioni scellerate e clientelari, di 150 milioni, di cui 80 inesigibili, ed in assenza di un piano di risanamento concreto, hanno determinato l'intervento legittimo della Magistratura. L'Unione Nazionale Consumatori di Avellino plaude all'azione della Procura e della Guardia di Finanza che hanno svolto un lavoro egregio e di verità. L'Alto Calore di Avellino, negli ultimi decenni è stato al centro di diversi scandali ed inchieste e non sempre i responsabili che hanno contribuito al disastro finanziario hanno pagato. L'Unione Consumatori di Avellino chiede che la Magistratura vada fino in fondo alla vicenda e che i veri responsabili, una volta tanto, in questo Paese, paghino di tasca propria, salvaguardando utenti e lavoratori dell'azienda".