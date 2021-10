Amministrative, è il giorno delle urne in 33 comuni irpini Si vota fino alle 23. Poi domani dalle 7 alle 15

E' il giorno delle urne per le amministrative nei 33 comuni che andranno al voto in Irpinia. In totale sono circa 100mila gli elettori chiamati ai seggi oggi e domani. Ieri è scattato il tradizionale silenzio elettorale, poi da stamattina urne aperte a partire dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Il municipio più popoloso chiamato al voto è Monteforte Irpino, dove ad una campagna elettorale dai toni già molto accesi si sono aggiunti negli ultimi giorni anche diversi episodi di cronaca che hanno contribuito a soffiare sul fuoco delle polemiche: le minacce di morte indirizzate al sindaco uscente Costantino Giordano. Per lui attestati di solidarietà bipartisan a cominciare dal suo avversario Angelo Montuori.

Altro comune su cui sono puntate le principali attenzioni è Avella dove a sfidarsi sono Vincenzo Biancardi, fratello dell'uscente e presidente della Provincia Domenico, Chiara Cacace e Mario Montanile.

Chiamato al voto anche Serino, terzo comune per dimensioni dopo Monteforte e Avella. Qui si sfidano l'uscente Vito Pelosi e il suo ex vicesindaco Vincenzo Ianniello.

I comuni di Bagnoli, Lauro e Forino usciranno dal commissariamento. Nel municipio del Vallo Sabato Moschiano e Rossano Sergio Boglione sono i candidati a succedere ad Antonio Bossone.

Sono invece sette i comuni dove si è presentata un'unica lista e dunque l'esito delle elezioni si può considerare scontato. A Lioni, Manocalzati, Montaguto, Frigento, Lacedonia, Teora e Torella dei Lombardi bisognerà solo battere il quorum.

A completare l'elenco dei comuni al voto ci sono Aiello del Sabato, Calabritto, Montefredane, Monteverde, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago Vallo Lauro, Petruro, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo all'Esca, Scampitella, Sperone, Sturno e Villamaina.