Aiello, due elettori sorpresi a fotografare la scheda elettorale Il gruppo Sardine d'Irpinia denuncia: In pericolo il voto democratico ad Aiello del Sabato

"A poco più di 6 ore dall’inizio delle votazioni ben due persone sono state scoperte nell’atto di fotografare la propria scheda elettorale. Un fatto gravissimo.

Un atto riprovevole non solo moralmente, ma che è punito dalla legge 96/2008 con pene che vanno dai 3 mesi a 6 mesi di carcere e l’ammenda da 300 euro a 1000 euro. In pericolo il voto democratico ad Aiello del Sabato" Così in una nota la denuncia del gruppo 6000 Sardine d'Irpinia.

"Siccome i fatti sono accaduti nella stessa sezione tutto farebbe pensare che non siano casi isolati. Non voglio neanche immaginare quante altre foto siano state potute scattare, per quella che potrebbe essere una consuetudine che metterebbe a rischio la democraticità del voto e tutta l’intera competizione elettorale. Francamente non capisco come sia possibile che siano stati introdotti telefoni cellulari all’interno della cabina elettorale. Le norme elettorali prevedono che gli elettori debbano depositare telefoni cellulari, fotocamere e videocamere fuori dalla cabina elettorale; non a caso questa regola è prevista dall’articolo 1 della legge citata poc’anzi. Regola fatta rispettare in alcuni seggi, come, ad esempio, Forino. Spero vengano presi i dovuti provvedimenti per scongiurare altri fatti del genere e che vengano sanzionati i responsabili secondo le norme vigenti" conclude Claudio Petrozzelli - 6000 sardine d’Irpinia