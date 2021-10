Elezioni comunali 2021, Bagnoli Irpino: eletto sindaco Filippo Nigro 884 voti con il 40,87 per cento di preferenze per la sua compagine

Eletto il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro della lista “Una nuova alba”, che ha vinto con 884 voti con il 40,87 per cento di preferenze per la sua compagine. Dario di Mauro con la lista “Bagnoli fenix” ha ottenuto 829 voti ossia il 38,33 per cento delle preferenze, mentre per Maria Vivolo, candidato sindaco della lista “Impegno comune”, 450 voti con il 20,80 per cento delle preferenze.