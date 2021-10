Elezioni comunali 2021, Scampitella: Cassese il nuovo sindaco Ha vinto con 520 voti con il per 57,46 cento di preferenze

Eletto il sindaco di Scampitella, Vincenza Cassese della lista “Scampitella Rinasce”, che ha vinto con 520 voti con il per 57,46 cento di preferenze per la sua compagine. Eupliandrea Lavanga con la lista “Uniti per Scampitella” ha ottenuto 385 voti ossia il 42,54 per cento delle preferenze.