Elezioni comunali 2021, Sant'Angelo all'Esca: confermato Iannuzzo Ha vinto con 346 voti e il 58,35 per cento di preferenze

Eletto il sindaco di Sant'Angelo all'Esca, Attilio Iannuzzo della lista “Libera Unione”, che ha vinto con 346 voti con il 58,35 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 247 voti per Angelantonio-Silvestro Penta candidato sindaco della lista "Il Quadrifoglio".