A Montaguto Zecchino festeggia la vittoria con in braccio la sua mascotte Brindisi nel piccolo comune della Valle del Cervaro dopo la rielezione del sindaco

Il candidato sindaco Marcello Zecchino della lista "Montaguto sei tu", da solo in corsa ha brindato alla vittoria in paese con in braccio la sua mascotte, Laila.

Fu lui ad adottarla dopo un rocambolesco salvataggio avvenuto nel novembre del 2020 alla località Tre Confini. Aveva patito le pene dell'inferno con una corda stretta al collo a tal punto da provocargli una ferita aperta, profonda e lacerante fino alla trachea, prima che giungessero i due soccorritori Francesco Del Vino e Remo Bruno. Non venne escluso all'epoca il tentativo di impiccarla con un cappio da parte di qualcuno. Da allora, dopo essersi ristabilita segue ogni passo di Zecchino, dalla sua abitazione al municipio. E questa sera ha voluto gioire anche lei insieme al suo angelo.

Brindisi in Municipio e poi in strada. Una vittoria nel segno della continuità. Su 449 elettori, 202 sono stati i votanti. Percentuale paro al 44,99%. Schede nulle 7, bianche 6 contestate 0.