Elezioni comunali 2021, Avella conferma Biancardi 3.599 voti con il 72,59 per cento di preferenze

Confermato il sindaco Vincenzo Biancardi di Avella, con la "Lista Colomba", che ha vinto con 3.599 voti con il 72,59 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 1.200 voti per Chiara Cacace candidata sindaco della lista "Cambia Avella". Mentre, Mario Montanile con la lista "Libero Pensiero" ha ottenuto 159 voti e il 3,21 per cento delle preferenze.