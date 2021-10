Voto, ecco tutti i 33 nuovi sindaci in Irpinia. Trionfo dei deluchiani Sorridono i consiglieri regionali Alaia e Petracca. 1 solo sindaco donna eletto a Scampitella

Comunali, 33 nuovi sindaci in Irpinia tra volto vecchi e nuovi e le sfide ai tempi della pandemia. In questi due giorni al voto 65.480 cittadini irpini si sono recati alle urne, con una affluenza del 61,62%, superiore al dato nazionale del 54,69%.La sfida delle comunali, in provincia di Avellino, va tutta al centrosinistra che porta a casa la vittoria nella gran parte dei comuni aumentando la dote di sindaci e consiglieri del popolo dei dem vicini al consigliere regionale Maurizio Petracca. Alaia (Iv) brinda ad Avella e Sperone e la spunta a Sturno e Villamaina. Solo una donna è stata eletta in questa tornata elettorale, durante uno spoglio al tempo dei social network saltati, tra disagi, feste e tensioni nei comitati. Guardando l'esito del voto l'assenza totale del centrodestra e del Movimento cinquestelle, ha rinsaldato il radicamento sui territori del Partito democratico, che è riuscito a fare il pieno. Sorridono i consiglieri regionali Maurizio Petracca ed Enzo Alaia per l'elezione dei sindaci di riferimento in molti comuni come Monteforte, Avella, Serino e Lauro. Volti vecchi e nuovi, alla guida dei comuni irpini, tra riconferme e novità per il panorama politico in provincia di Avellino. A Monteforte riconferma per il sindaco uscente Costantino Giordano (nella foto, ndr). “Questa è la vittoria del popolo, delle persone umili come me – ha detto Giordano - Festeggio in tuta da gommista, da uomo semplice, da operaio. Questa vittoria ha il sapore dell'umiltà di questa comunità".

A Petruro Irpino con il 54% Giuseppe Lombardi ha superato i tre avversari. A Calabrittoha vinto Gelsomino Centanni, con 895 preferenze e una percentuale del 56,47%. Filippo Nigro agguanta un nuovo mandato a Bagnoli Irpino con il 40,87% delle preferenze e un dato complessivo di 884 voti espressi per la sua lista "Una Nuova Alba". 829 i voti per lo sfidante Dario Di Mauro, 450 per lo schieramento guidato da Maria Vivolo. A Frigentoquorum raggiunto e confermato dallo spoglio delle schede per Carmine Ciullo. 3702 i voti ottenuti da un altro sindaco, unico candidato, alle prese con la sfida del Quorum: Yuri Gioino che si conferma sindaco di Lioni. 1594 e riconferma anche per Pasquale Tirone alla guida del paese di Manocalzati. 189 voti per Marcello Zecchino per lo scranno più alto del comune di Montaguto. A Montefalcione vince Angelo Antonio D'Agostino con il 71,48% delle preferenze e 1662 voti complessivi contro Rossella Baldassarre, che di voti ne ha ottenuti 663. A Montefredane ha vinto Ciro Aquino contro il sindaco uscente, con 782 voti a fronte dei 717 di Valentino Tropeano. E' Antonio Vella il nuovo sindaco di Monteverde, con il 59,89% dei voti e 321 preferenze, mentre lo sfidante Leonardo Santoro di Voti ne ha ottenuti 195 per una percentuale pari al 36,38%. Venti voti per Barbara Rinaldi. Ad Ospedaletto D'Alpinolo è Luigi Marciano il nuovo sindaco con il 52, 78 per cento delle preferenze e 703 voti. E' Roberto Del Grosso il sindaco di Roccabascerana con il 67,43 per cento del consenso e 1035 voti, bissando i 500 voti dello sfidante Amabile Caporaso. Conferma per Carmine De Fazio a Sant'Angelo a Scala con 401 voti e oltre l'85% delle preferenze, contro gli sfidanti Alfonso Vegliante e Ferdinando Zaccaria. A ScampitellaVincenza Cassese il nuovo sindaco, unico sindaco donna eletto in questa tornata elettorale in Irpinia con oltre 57,46% dei consensi. E' Adriano Mazzone il nuovo sindaco di Senerchia 368 voti e il 55,01% delle preferenze. Vittoria a valanga per la riconferma di Vito Pelosi a Serino con 3577 voti e l'85,11% delle preferenze contro Vincenzo Ianniello (626 voti pari al poco meno del 15% delle preferenze). Vito Di Leo è il primo cittadino di Sturno con il 56,49% e 1162 voti a fronte degli 895 dello sfidante Michele Macina. Pasquale Chirico ha superato il quorum ed è sindaco di Teora, come Amado Delli Gatti a Torella dei Lombardi. Nicola Trunfio è il primo cittadino di Villamaina. Ad Aiello del Sabato vittoria di Sebastiano Gaeta. Francescantonio Siconolfi è il nuovo sindaco di Guardia Lombardi. A Lauro Rossano Sergio Bossone vince con il 54,96%. Amato Rizzo vince a Pietrastornina con il 51,08%. Attilio Iannuzzo con il 58,35% è il sindaco diSan'Angelo all'Esca. Adolfo Alaia è il sindaco di Sperone con una vittoria trionfo dell'85,94%.Con 1085 voti viene confermato sindaco Antonio Olivieri a Forino con il 32,18% delle preferenze. Eletto il sindaco di Rotondi, Giuseppe Ilario con la lista "Rotondi Unita", che ha vinto con 1.307 voti con il 52,77 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 1.170 voti per Giuseppe Gallo candidato sindaco della lista "Viviamo Rotondi". A Pago Vallo Lauro il sindaco eletto con il 54,89% è Antonio Mercogliano. A Lacedonia è Antonio Di Conza il primo cittadino. Confermato il sindaco Pasquale Pisano di San Martino Valle Caudina, con la lista "Insieme per San Martino", che ha vinto con 2.237 voti con il 64,17 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 1.249 voti per Aniello Troiano candidato sindaco della lista "Alternativa per San Martino". Confermato il sindaco Vincenzo Biancardi di Avella, con la "Lista Colomba", che ha vinto con 3.599 voti con il 72,59 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 1.200 voti per Chiara Cacace candidata sindaco della lista "Cambia Avella". Mentre, Mario Montanile con la lista "Libero Pensiero" ha ottenuto 159 voti e il 3,21 per cento delle preferenze.