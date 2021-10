Elezioni Irpinia, Forza Italia esulta: "Noi il primo partito" Il coordinatore provinciale De Angelis: "La strategia di Martusciello ha funzionato"

"Forza italia si conferma primo partito in Campania e anche in Irpinia" Lo sostiene in una nota stampa il coordinatoe provinciale degli azzurri, Carmine De Angelis che commenta così il risultato di quest'ultima tornata elettorale che ha coinvolto 33 comuni irpini. "In questa tornata elettorale sono tanti gli eletti in quota Forza Italia. Una presenza capillare che posiziona il partito come soggetto fondamentale della coalizione. Da Aiello a Sturno, passando per Ospedaletto e Monteforte sono molte le adesioni dei nuovi consiglieri eletti. Nuovi eletti, motivati e in grado di far crescere il partito che, dopo le elezioni regionali, comincia la risalita e si fa promotore di una federazione delle forze di centro destra. Si parlava di fine del partito, di presunti liquidatori. Oggi invece, a discapito di quanto affermato dai fuoriusciti, viene confermata la rinascita di un partito rinnovato. Dunque la strategia di Martusciello coordinatore regionale di Forza Italia, è stata lungimirante - aggiunge De Angelis - Premiata la coerenza e la perseveranza. Un partito rinnovato, fatto di giovani competenti e motivati. Un partito che, finalmente, anche ad Avellino ricostruisce una classe dirigente, con l’adesione ad Avellino di Dino Preziosi e di tantissimi amministratori che si incontreranno giovedì alle 17.30 presso la Skills Accademy, per volontà del coordinatore provinciale De Angelis. La linea di Forza Italia si conferma vincente e fondamentale per il futuro del centro destra" conclude De Angelis