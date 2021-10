Pd, nasce un nuovo fronte vicino a Letta verso il congresso provinciale Sabato Agorà al circolo della stampa sul tema: "Quale partito per l'Irpinia democratica?"

Sabato 23 ottobre, alle ore 10, presso il circolo della stampa di Avellino si terrà l’Agorà democratica sul tema: “Quale partito per l'Irpinia Democratica?”

Le Agorà sono un’iniziativa del segretario nazionale Enrico Letta, per coinvolgere i mondi esterni al PD.

L’obiettivo è quello di aprire una riflessione sul ruolo che oggi il Partito Democratico deve svolgere in Irpinia e nelle aree interne della Campania. Dopo un Commissariamento che dura da più di 5 anni, in assenza di una vera classe dirigente, lacerato fra divisioni e scontri interni, il PD va ricostruito come opportunità di formazione e crescita per i giovani; di proposte strategiche per le comunità e gli amministratori; come "luogo di confronto" aperto anche ai non iscritti, alle associazioni di categoria e ai sindacati , ai movimenti e al mondo del volontariato. L'Irpinia vive i problemi delle aree interne, la riorganizzazione istituzionale dei piccoli comuni, la gestione dei servizi essenziali (sanità, acqua, rifiuti, mobilità), la mancata valorizzazione dei borghi, la realizzazione delle infrastrutture materiali e digitali. E’ con tali finalità che l'Irpinia Democratica attraverso le Agorà dovrà recuperare un protagonismo di idee e proposte, indispensabile per costruire un partito aperto e inclusivo.