Area Vasta, tornano a riunirsi i sindaci: "Subito i fondi per l'Agenda digitale" Obiettivo: agganciarsi al treno dei finanziamenti del PNRR

Area Vasta, i sindaci irpini tornano a sedersi attorno al tavolo per le sei missioni del PNRR: digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione, salute e inclusione i temi affrontati nell’assemblea di ieri mattina con 25 primi cittadini nella sala consiliare del Comune capoluogo.

Obiettivo: agganciarsi al treno dei finanziamenti del Recovery plan. Per l'assessore all'Urbanistica Emma Buondonno siamo di fronte a un'opportunità da non fallire se vogliamo rilanciare davvero le aree interne. “Il ruolo che dobbiamo darci è la relazione con le altre aree della provincia per trainare un'idea di connessione con gli altri poli della stessa provincia. Serve un'idea di mobilità sostenibile, migliorare il collegamento su ferro, quello su gomma e poi accelerare per banda larga e digitalizzazione".

Per il sindaco Festa il comune capoluogo dovrà comportarsi da fratello maggiore, non prevaricando ma guidando questa pianificazione. “Siamo stati fermati duramente dalla pandemia ma ora dobbiamo ripartire. Dobbiamo guardare alle nuove progettualità, coordinare azioni per tutto il territorio. Non guardando ognuno al nostro territorio pensando invece al bene di un'area metropolitana. L'area vasta ci può far fare quel salto di qualità indispensabile per lo sviluppo dell'Irpinia".