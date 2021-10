Ex Mercatone, la giunta approva la nuova destinazione d'uso dei locali Saranno tutti affittati a società che che svolgono attività e servizi per il comune

Su proposta dell’Assessore al Patrimonio Stefano Luongo la giunta comunale di Avellino ha approvato la delibera per la nuova destinazione d'uso dei locali dell'ex Mercatone, oggi denominata “VIVENDI” in via Due principati.

In base al contratto di “Concessione in regime di project financing” stipulato dal comune con la società Principe Spa che si è aggiudicata i lavori di riqualificazione del complesso, il comune di Avellino infatti può disporre di una parte della struttura, circa 755 mq da destinare ad attività di tipo sociale come asili, ludoteche, centro anziani etc. nonchè ad uffici pubblici.

La delibera approvata oggi dalla giunta feste stabilisce di utilizzare parte di questa superficie, in particolare i locali ubicati al livello primo e al livello secondo della struttura, destinandoli alla locazione ad uso ufficio a favore di società che svolgono attività e servizi per l’Ente.

L'esecutivo ha dato mandato al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Patrimonio per la sottoscrizione di eventuali contratti di locazione da stipulare utilizzando come riferimento per la determinazione del canone i parametri al mq. fissati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in base alla zona ove sono ubicati e alla destinazione d'uso degli immobili. Tutti i costi da sostenere per l’allaccio ed il pagamento delle utenze nonché le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dei locali concessi in locazione saranno a carico del locatario.