Avellino, il nuovo consultorio sarà aperto a Rione Mazzini Approvata da delibera su proposta degli assessori Mazza e Luongo. Ora tocca all'Asl

Consultorio, approvata la delibera di giunta con cui si mettono a disposizione i locali della struttura polivalente di proprietà comunale situata in via Raimo a Rione Mazzini. Un primo atto concreto in direzione di una soluzione per la mancanza sul territorio di un presidio socio sanitario fondamentale per le famiglie e per le donne in particolare.

“L’Ente intende ripristinare e riorganizzare i consultori trattandosi di un servizio di fondamentale importanza per l’intera cittadinanza ed in particolare per le fasce più deboli .

Nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale le attiviste della Rete So.Ma – Solidarietà e mutualismo - hanno dato vita ad un presidio chiedendo l'impegno concreto dell'amministrazione comunale rispetto a un servizio che manca da troppo tempo in città.

Una volta attrezzati i locali di rione Mazzini tuttavia non è finita, perché spetta all'Asl individuare le figure professionali da impiegare nel servizio.