Nel giorno della scomparsa di Gennaro, il comune intitola il parco Q9 a Mimmo La delibera di giunta questa mattina a poche ore dalla morte improvvisa del fratello

Nel giorno in cui Avellino piange la morte improvvisa del dottore Gennaro Bellizzi, la giunta comunale approva l'intitolazione del parco pubblico del quartiere Q9 alla memoria del compianto fratello, sportivo e amministratore comunale, Mimmo Bellizzi (nella foto i due fratelli Bellizzi negli anni 90). La delibera è datata 11 ottobre ma oggi è stata pubblicata sull'albo pretorio.

Da tempo era nelle intenzioni dell'ente ricordare degnamente una delle figure più importanti della storia recente della città di Avellino, Mimmo Bellizzi appunto, prematuramente scomparso a causa di un male incurabile il 31 Dicembre 2004. Oggi, a distanza di 17 anni e proprio nel giorno in cui ci lascia anche l'amatissimo dottore Gennaro, fratello di Mimmo, stroncato da un infarto la notte scorsa, il Comune decide di intitolare il parco pubblico di via S. Pio da Pietrelcina del “Q9” alla sua memoria, proprio per l'impegno profuso in qualità di consigliere e di assessore ai lavori pubblici per una sana crescita della città capoluogo, dimostrando sempre particolare attenzione alle aree periferiche della città e ai suoi abitanti, ponendosi sempre e comunque con questi in un rapporto di empatia civile, finalizzata a trasformare Avellino in una città migliore. Mimmo Bellizzi, anche nei momenti della malattia, ha dato un particolare contributo all’impulso del “Q9”, creando le condizioni per una reale e concreta opera di riammagliamento di quest’area cittadina, allora priva anche dei basilari servizi, con il resto di Avellino. Tanta parte delle sue energie furono spese per il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del popoloso quartiere attraverso la predisposizione di servizi al cittadino che spaziavano dagli interventi prettamente di tipo urbanistico, a quelli di natura più strettamente connessi ad aspetti di tipo sociologico e sociale, frutto di una visione e giusta fusione di cultura e di buona scuola politica, che gli consentiva di accogliere, e di essere a sua volta accolto anche da chi apparteneva ad altra espressione politica, riconoscendogli quanti si avvicinavano a lui una non comune onestà intellettuale. La giunta ha ritenuto quindi opportuno accogliere la proposta del Sindaco di ricordare il nostro concittadino Domenico Bellizzi attraverso l’intitolazione del parco pubblico.